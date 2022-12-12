Евфимия/Офимья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Тимофей Самойлов
Мать: не указана
ИВ-1763: Евфимии 25 лет, г.р. 1738 ИВ-1764: Евфимии 25 лет, г.р. 1739 ИВ-1765: Такой ведомости нет РС-1782: Офимья есть, 20 лет
Бракосочетание
04.06.1761
Муж: Кондрат Егоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 04.06.1761 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин отрок Кондратей Егоров Той же вотчины приселка Княжева крестьянкой Тимофеевой дочерью Самойлова девкой Евфимией первым браком
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кирилл Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Егоров
ИВ-1765: Такой ведомости нет ИВ-1766: Кирилу 4 года, г.р. 1762
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталья Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Егоров
ИВ-1765: Такой ведомости нет ИВ-1766: Наталье 1 год, г.р. 1765
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно