Тимофей Самойлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Самойлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евфимия Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1763 Евфимия 25=1738 ИВ-1764 Евфимия 25=1739 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ РС-1782 У него жена Офимья Тимофеева дочь старинная той же вотчины приселка Княжева (по последней ревизии написаны были ле... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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