Тимофей Самойлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евфимия Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1763 Евфимия 25=1738 ИВ-1764 Евфимия 25=1739 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ РС-1782 У него жена Офимья Тимофеева дочь старинная той же вотчины приселка Княжева (по последней ревизии написаны были ле... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно