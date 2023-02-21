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Ксенофонт Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

17.03.1746

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

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Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
17.03.1746
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1746: 17.03.1746 Деревни Кладова крестьянина Егора КОЗМИНА [ОШИБКА: Козмин - по дяде Козме Киприянову, отчество должно быть по отцу Ерофеев] сын Ксенофонт 10 лет.
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