Ксенофонт Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти17.03.1746
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Егор Ерофеев
Мать: Дария Ульянова
ИВ-1737 Ксенофонт 1=1736 ИВ-1739 Ксенофонт 3=1736 ИВ-1740 Ксенофонт 4=1736 ИВ-1741 Ксенофонт 5=1736 ИВ-1742 Ксенофонт 6=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Ксенофонт 7=1737 ИВ-1745 Ксенофонт 8=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1746
МК-1746: 17.03.1746 Деревни Кладова крестьянина Егора КОЗМИНА [ОШИБКА: Козмин - по дяде Козме Киприянову, отчество должно быть по отцу Ерофеев] сын Ксенофонт 10 лет.