Черных (Зимина) Федосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.05.1865

Дата смерти

14.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865

Отец: Зимин Михаил Никифорович

Мать: Зимина Екатерина Евстафьевна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Крещение
18.05.1865
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Черных Семеон Никитович

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1887

Дочь: Кузакова (Черных) Анна Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
30.04.1890

Сын: Черных Тимофей Никитович

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Черных Евстафий Никитович

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: Мельникова (Черных) София Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: (Черных) Дарья Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Черных Никита Петрович

Смерть
14.06.1942
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Причина смерти: хронический бронхит

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