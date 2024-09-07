Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1865
Дата смерти14.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865
Крещение
18.05.1865
Бракосочетание
15.01.1884
Рождение ребёнка
22.01.1886
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1887
Дочь: Кузакова (Черных) Анна Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
30.04.1890
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1894
Сын: Черных Евстафий Никитович
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гуляш (Черных) Мария Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1898
Дочь: Мельникова (Черных) София Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: (Черных) Дарья Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Черных Никита Петрович
Смерть
14.06.1942
Причина смерти: хронический бронхит