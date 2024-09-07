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Черных Никита Петрович

Место рождения

Иркутская губерния, Балаганского округа, Черемховской волости

Дата рождения

?.01.1848

Дата смерти

19.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1848

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Черных Семеон Никитович

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1887

Дочь: Кузакова (Черных) Анна Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1890

Сын: Черных Тимофей Никитович

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Черных Евстафий Никитович

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: Мельникова (Черных) София Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: (Черных) Дарья Никитична

Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
19.12.1912
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Причина смерти: убийство
Похороны
Неизвестно
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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