Черных Никита Петрович
Место рожденияИркутская губерния, Балаганского округа, Черемховской волости
Дата рождения?.01.1848
Дата смерти19.12.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: Кузакова (Черных) Анна Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Сын: Черных Евстафий Никитович
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: Гуляш (Черных) Мария Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: Мельникова (Черных) София Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Дочь: (Черных) Дарья Никитична
Мать ребёнка: Черных (Зимина) Федосия Михайловна