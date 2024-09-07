Гуляш (Черных) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляш Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий
Рождение ребёнка
29.01.1929
Дочь: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Шайдурова (Гуляш) Калерия
Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий
Смерть
1963