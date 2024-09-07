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Гуляш (Черных) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Черных Никита Петрович

Мать: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляш Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий

Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий

Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Шайдурова (Гуляш) Калерия

Отец ребёнка: Гуляш Иннокентий

Смерть
1963

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