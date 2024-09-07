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Черных Семеон Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1886

Дата смерти

22.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886

Отец: Черных Никита Петрович

Мать: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
член ВКП(б). Арестован (дата не указана) по ст. 58 УК РСФСР (пункт не указан).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Вера Афанасьевна

Смерть
22.03.1943
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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