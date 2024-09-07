Черных Семеон Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1886
Дата смерти22.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
член ВКП(б). Арестован (дата не указана) по ст. 58 УК РСФСР (пункт не указан).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Вера Афанасьевна
Смерть
22.03.1943
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край