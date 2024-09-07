Черных Евстафий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Анатолий Евстафович
Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна
Смерть
Неизвестно