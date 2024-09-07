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Черных Евстафий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894

Отец: Черных Никита Петрович

Мать: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Борис Евстафович

Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Михаил Евстафович

Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Анатолий Евстафович

Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Черных Павел Евстафович

Мать ребёнка: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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