Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Место рождениягород Сретенск
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти24.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1918
Рождение ребёнка
31.05.1919
Дочь: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна
Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна
Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1928
Сын: Неронов Владимир Филимонович
Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.05.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.07.1932
Дочь: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна
Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич
Смерть
24.06.1980
Причина смерти: рак легких