Неронова (Черных) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Место рождения

город Сретенск

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

24.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: Черных Никита Петрович

Мать: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1918

Муж: Неронов Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.05.1919

Дочь: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна

Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1928

Сын: Неронов Владимир Филимонович

Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.07.1932

Дочь: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Отец ребёнка: Неронов Филимон Дмитриевич

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
24.06.1980
Причина смерти: рак легких

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