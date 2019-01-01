город Сретенск, город Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Сретенск

Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Сретенское станичное общество
761Сретенская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 85. Остальных дворов: 179. Всех дворов: 264. 1677

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Нерчинский округ, Стретенская станица
станица Стретенская
Забайкальская область, Нерчинский округ
станица Стретинская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Сретенский район
12093Сретенскгород52°14'117°42'N-50-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Сретенский муниципальный район, Сретенское городское поселение
76640101001г Сретенскгород
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