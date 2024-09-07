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Зимин Михаил Никифорович

Место рождения

д. Удычинская

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1815 г.р.

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Мать ребёнка: Зимина Екатерина Евстафьевна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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