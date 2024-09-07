Зимин Михаил Никифорович
Место рожденияд. Удычинская
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Мать ребёнка: Зимина Екатерина Евстафьевна
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно