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Зимина Екатерина Евстафьевна

Место рождения

д. Удычинская

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Черных (Зимина) Федосия Михайловна

Отец ребёнка: Зимин Михаил Никифорович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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