Зимина Екатерина Евстафьевна
Место рожденияд. Удычинская
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Черных (Зимина) Федосия Михайловна
Отец ребёнка: Зимин Михаил Никифорович
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно