Иеромузо (Фрейман) Наталья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иеромузо (Фрейман) Наталья Богдановна

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

06.07.1830

Дата смерти

22.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1830

Отец: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Мать: Фрейман Елизавета Ивановна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
09.08.1851

Сын: Иеромузо Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
31.01.1855

Дочь: Иеромузо Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Иеромузо Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: Иеромузо Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зегелова Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
30.06.1864

Сын: Иеромузо Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иеромузо Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1916
Похороны
Неизвестно
Казанское кладбище
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