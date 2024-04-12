Иеромузо (Фрейман) Наталья Богдановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1830
Дата смерти22.11.1916
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1830
Рождение ребёнка
09.08.1851
Сын: Иеромузо Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
31.01.1855
Дочь: Иеромузо Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Иеромузо Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: Иеромузо Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зегелова Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
30.06.1864
Сын: Иеромузо Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иеромузо Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1916
Похороны
Неизвестно
Казанское кладбище