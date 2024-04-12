Иеромузо (Иеромузо) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иеромузо (Иеромузо) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

27.03.1859

Дата смерти

04.04.1926

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1859

Отец: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Мать: Иеромузо Наталья Богдановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прокофьева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Скрягин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
18.01.1887

Сын: Скрягин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.

Сын: Скрягин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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