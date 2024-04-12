Иеромузо (Иеромузо) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1859
Дата смерти04.04.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1859
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прокофьева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Скрягин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.01.1887
Сын: Скрягин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Скрягин Сергей Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1926