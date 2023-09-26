Фрейман Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Иеромузо Наталья Богдановна
Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
30.06.1836
Сын: Фрейман Владимир Богданович
Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)
Рождение ребёнка
30.07.1837
Сын: Фрейман Константин Богданович
Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Фрейман Аркадий Богданович
Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1854