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Фрейман Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Иеромузо Наталья Богдановна

Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
30.06.1836

Сын: Фрейман Владимир Богданович

Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Рождение ребёнка
30.07.1837

Сын: Фрейман Константин Богданович

Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Фрейман Аркадий Богданович

Отец ребёнка: Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1854
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