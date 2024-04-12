Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти11.07.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Фрейман Ганс
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Иеромузо Наталья Богдановна
Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1836
Сын: Фрейман Владимир Богданович
Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1837
Сын: Фрейман Константин Богданович
Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Фрейман Аркадий Богданович
Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник Ревельской жандармской команды
Смерть
11.07.1854