Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейман Богдан (Готлиб) Иванович (Гансович)

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

1793

Дата смерти

11.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Фрейман Ганс

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Иеромузо Наталья Богдановна

Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
30.06.1836

Сын: Фрейман Владимир Богданович

Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1837

Сын: Фрейман Константин Богданович

Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Фрейман Аркадий Богданович

Мать ребёнка: Фрейман Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник Ревельской жандармской команды
Смерть
11.07.1854
Таллин, Эстонская ССР
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