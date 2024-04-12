Иеромузо 1-й Афанасий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иеромузо 1-й Афанасий Константинович

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

02.09.1826

Дата смерти

31.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1826

Отец: Иеромузо Константин Афанасьевич

Мать: Иеромузо Александра Афанасьевна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
09.08.1851

Сын: Иеромузо Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
31.01.1855

Дочь: Иеромузо Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Иеромузо Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: Иеромузо Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зегелова Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
30.06.1864

Сын: Иеромузо Евгений Афанасьевич

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иеромузо Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
контр-адмирал
Смерть
31.08.1878
Николаев, Миколаївська область
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