Иеромузо 1-й Афанасий Константинович
Место рождения
Дата рождения02.09.1826
Дата смерти31.08.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1826
Рождение ребёнка
09.08.1851
Сын: Иеромузо Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
31.01.1855
Дочь: Иеромузо Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Иеромузо Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: Иеромузо Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зегелова Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
30.06.1864
Сын: Иеромузо Евгений Афанасьевич
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иеромузо Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Иеромузо Наталья Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
контр-адмирал
Смерть
31.08.1878