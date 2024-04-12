Иеромузо Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1857
Дата смерти30.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1857
Рождение ребёнка
15.12.1884
Сын: Иеромузо Борис Васильевич
Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1886
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
флота лейтенант
Смерть
30.04.1890
Похороны
05.05.1890
Загородное Троицкое кладбище