Иеромузо Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИеромузо Василий Афанасьевич

Иеромузо Василий Афанасьевич

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

29.01.1857

Дата смерти

30.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1857

Отец: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Мать: Иеромузо Наталья Богдановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.12.1884

Сын: Иеромузо Борис Васильевич

Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1886

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ланг Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
флота лейтенант
Смерть
30.04.1890
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Похороны
05.05.1890
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Загородное Троицкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close