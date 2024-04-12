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Иеромузо Константин Афанасьевич

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

09.08.1851

Дата смерти

03.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851

Отец: Иеромузо 1-Й Афанасий Константинович

Мать: Иеромузо Наталья Богдановна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Иеромузо Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Иеромузо Александр Константинович

Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Иеромузо Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
03.03.1901
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область
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