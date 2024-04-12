Иеромузо Константин Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1851
Дата смерти03.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Иеромузо Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1883
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1885
Дочь: Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1891
Сын: Иеромузо Александр Константинович
Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1893
Дочь: Иеромузо Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Иеромузо Евгения Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
03.03.1901
Похороны
Неизвестно