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Попов Тихон Алексеевич

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Место рождения

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

?.11.1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Алексей Никитин

Мать: Степанида Дмитриевна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1789 ст.

Жена: Попова Акулина Мефодиевна

Рождение ребёнка
04.07.1790 ст.

Дочь: Попова Ефимия Тихоновна

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Рождение ребёнка
19.04.1792 ст.

Сын: Попов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.

Дочь: Егорьевская Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.

Дочь: Акилина Тихоновна

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1798 ст.

Дочь: Тарабукина Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1800 ст.

Сын: Попов Тарас Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Зарайской округи сельца Холмы помещик Василий Дмитриев сын Беседов и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред.- жена Протоиерея Соборной церкви г. Егорьевск Георгия Терентьев... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.

Сын: Попов Феодосий Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1803 ст.

Сын: Попов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1805 ст.

Сын: Попов Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Егорьевский городничий Яков Ганнибалов и уездная судейша Любовь Повалишина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 402
Рождение ребёнка
27.06.1807 ст.

Сын: Попов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
?.11.1810 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от водяной болезни. В метрической книге не указано число месяца, а только ноябрь.
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