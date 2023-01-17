Попов Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти?.11.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Алексей Никитин
Мать: Степанида Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1789 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1790 ст.
Дочь: Попова Ефимия Тихоновна
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Рождение ребёнка
19.04.1792 ст.
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.
Дочь: Егорьевская Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.
Дочь: Акилина Тихоновна
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Рождение ребёнка
14.03.1798 ст.
Дочь: Тарабукина Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1800 ст.
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Восприемники: Зарайской округи сельца Холмы помещик Василий Дмитриев сын Беседов и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред.- жена Протоиерея Соборной церкви г. Егорьевск Георгия Терентьев... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Рождение ребёнка
25.05.1803 ст.
Сын: Попов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Рождение ребёнка
05.11.1805 ст.
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Восприемники: Егорьевский городничий Яков Ганнибалов и уездная судейша Любовь Повалишина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 402
Рождение ребёнка
27.06.1807 ст.
Мать ребёнка: Попова Акулина Мефодиевна
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
?.11.1810 ст.
Причина смерти: от водяной болезни. В метрической книге не указано число месяца, а только ноябрь.