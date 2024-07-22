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Алексей Никитич

Место рождения

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

01.01.1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Никита Васильевич

Мать: Мавра Федотовна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Попов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.01.1784 ст.
Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алексеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область

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