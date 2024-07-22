Алексей Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти01.01.1784 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Никита Васильевич
Мать: Мавра Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна
Смерть
01.01.1784 ст.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алексеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Дмитриевна