Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
1866
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никитин
Смерть
Неизвестно