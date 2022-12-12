Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Дмитриевна

Степанида Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Попов Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close