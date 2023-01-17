Тарабукина (Попова) Дарья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1798 ст.
Отец: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Бракосочетание
18.10.1815 ст.
Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарабукин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Тарабукин Гаврила Федотович
Смерть
Неизвестно