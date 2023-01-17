Тарабукина (Попова) Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабукина (Попова) Дарья Тихоновна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

14.03.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1798 ст.

Отец: Попов Тихон Алексеевич

Мать: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Бракосочетание
18.10.1815 ст.

Муж: Тарабукин Гаврила Федотович

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабукин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Тарабукин Гаврила Федотович

Смерть
Неизвестно
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