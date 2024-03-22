Попов Тарас Тихонович
Место рождения
Дата рождения18.02.1800 ст.
Дата смерти12.01.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.02.1800 ст.
Отец: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Зарайской округи сельца Холмы помещик Василий Дмитриев сын Беседов и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред.- жена Протоиерея Соборной церкви г. Егорьевск Георгия Терентьев... Показать все
Бракосочетание
28.01.1820 ст.
Поручители: Егорьевской округи села Спасского Диакон Карп Фёдоров и Егорьевский Дьячок Андрей Иванов и сторож Иван Тихонов ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр.664
Рождение ребёнка
24.11.1820 ст.
Дочь: Попова Анна Тарасьевна
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемницей была дочь Протоиерея Параскева Никитина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 страница 503
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Марья Тарасьевна
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Рождение ребёнка
13.02.1824 ст.
Сын: Дроздов Дмитрий Тарасьевич
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемник села Спасского Диакон Карп Фёдоров
Рождение ребёнка
15.01.1826 ст.
Дочь: Татьяна Тарасьевна
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемницей была Коллежского регистратора жена Устинья Орлова
Рождение ребёнка
08.03.1827 ст.
Дочь: Дарья Тарасьевна
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемницей была Георгиевской Соборной церкви жена Дьякона Андрея Иванова - Юлия Афанасьева
Рождение ребёнка
23.03.1828 ст.
Сын: Дроздов Гавриил Тарасьевич
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Рождение ребёнка
03.03.1830
Дочь: Правдолюбова Александра Тарасьевна
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемницей была Георгиевского Успенского собора г. Егорьевск Дьячка жена Юлия Афанасьевна (её муж Андрей Иванов)
Рождение ребёнка
12.02.1832 ст.
Сын: Дроздов Алексей Тарасьевич
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Восприемниками были: неслужащий Титулярный Советник Михайла Михайлов Волков и дьячиха Юлия Афанасьева (жена Дьякона Соборной церкви г. Егорьевск Андрея Иванова)
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Попова Александра Федотьевна
Смерть
12.01.1843 ст.