Правдолюбова (Попова) Александра Тарасьевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1830
Отец: Попов Тарас Тихонович
Мать: Александра Федотьевна
Восприемницей была Георгиевского Успенского собора г. Егорьевск Дьячка жена Юлия Афанасьевна (её муж Андрей Иванов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Правдолюбов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Правдолюбов Пётр Фёдорович
Бронницы, Бронницы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно