Правдолюбова (Попова) Александра Тарасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правдолюбова (Попова) Александра Тарасьевна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

03.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1830

Отец: Попов Тарас Тихонович

Мать: Александра Федотьевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была Георгиевского Успенского собора г. Егорьевск Дьячка жена Юлия Афанасьевна (её муж Андрей Иванов)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Правдолюбов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Правдолюбов Пётр Фёдорович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Правдолюбов Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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