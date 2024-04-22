(Правдолюбова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения10.04.1863
Дата смерти28.07.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1863
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-779/203_779_76/ стр. 17 Восприемники: Служащий в Бронницкой больнице Смотрителем Титулярный Советник Николай Алексеевич Друганов и Тамбовской губернии, города Ли... Показать все
Смерть
28.07.1865 ст.
Причина: от грудного и брюшного воспаления. https://cgamos.ru/metric-books/203/203-779/203_779_85/ стр. 18