(Попова) Александра Федотьевна
Место рождениясело Горки, Егорьевского у
Дата рождения03.04.1804 ст.
Дата смерти20.03.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1804 ст.
Отец: Федот Ефимович
Мать: Екатерина Алексеевна
село Горки, Егорьевского у
Бракосочетание
28.01.1820 ст.
Поручители: Егорьевской округи села Спасского Диакон Карп Фёдоров и Егорьевский Дьячок Андрей Иванов и сторож Иван Тихонов ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр.664
Рождение ребёнка
24.11.1820 ст.
Дочь: Анна Тарасьевна
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемницей была дочь Протоиерея Параскева Никитина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 страница 503
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Марья Тарасьевна
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Рождение ребёнка
13.02.1824 ст.
Сын: Дроздов Дмитрий Тарасьевич
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемник села Спасского Диакон Карп Фёдоров
Рождение ребёнка
15.01.1826 ст.
Дочь: Татьяна Тарасьевна
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемницей была Коллежского регистратора жена Устинья Орлова
Рождение ребёнка
08.03.1827 ст.
Дочь: Дарья Тарасьевна
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемницей была Георгиевской Соборной церкви жена Дьякона Андрея Иванова - Юлия Афанасьева
Рождение ребёнка
23.03.1828 ст.
Сын: Дроздов Гаврил Тарасьевич
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Рождение ребёнка
03.03.1830
Дочь: Правдолюбова Александра Тарасьевна
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемницей была Георгиевского Успенского собора г. Егорьевск Дьячка жена Юлия Афанасьевна (её муж Андрей Иванов)
Рождение ребёнка
12.02.1832 ст.
Сын: Дроздов Алексей Тарасьевич
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Восприемниками были: неслужащий Титулярный Советник Михайла Михайлов Волков и дьячиха Юлия Афанасьева (жена Дьякона Соборной церкви г. Егорьевск Андрея Иванова)
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович
Смерть
20.03.1837 ст.
Причина: от горячки. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 114 стр. 246