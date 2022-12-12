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(Попова) Александра Федотьевна

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Место рождения

село Горки, Егорьевского у

Дата рождения

03.04.1804 ст.

Дата смерти

20.03.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1804 ст.

Отец: Федот Ефимович

Мать: Екатерина Алексеевна

село Горки, Егорьевского у
Бракосочетание
28.01.1820 ст.

Муж: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Поручители: Егорьевской округи села Спасского Диакон Карп Фёдоров и Егорьевский Дьячок Андрей Иванов и сторож Иван Тихонов ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр.664
Рождение ребёнка
24.11.1820 ст.

Дочь: Анна Тарасьевна

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была дочь Протоиерея Параскева Никитина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 страница 503
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Марья Тарасьевна

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1824 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемник села Спасского Диакон Карп Фёдоров
Рождение ребёнка
15.01.1826 ст.

Дочь: Татьяна Тарасьевна

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была Коллежского регистратора жена Устинья Орлова
Рождение ребёнка
08.03.1827 ст.

Дочь: Дарья Тарасьевна

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была Георгиевской Соборной церкви жена Дьякона Андрея Иванова - Юлия Афанасьева
Рождение ребёнка
23.03.1828 ст.

Сын: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1830

Дочь: Правдолюбова Александра Тарасьевна

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была Георгиевского Успенского собора г. Егорьевск Дьячка жена Юлия Афанасьевна (её муж Андрей Иванов)
Рождение ребёнка
12.02.1832 ст.

Сын: Дроздов Алексей Тарасьевич

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемниками были: неслужащий Титулярный Советник Михайла Михайлов Волков и дьячиха Юлия Афанасьева (жена Дьякона Соборной церкви г. Егорьевск Андрея Иванова)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Попов Василий Тарасьевич

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Попов Георгий Тарасьевич

Отец ребёнка: Попов Тарас Тихонович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
20.03.1837 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина: от горячки. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 114 стр. 246
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