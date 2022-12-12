Федот Ефимович
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Ефим Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Анна Федотьевна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Село Горки, Егорьевского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1804 ст.
Дочь: Александра Федотьевна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
село Горки, Егорьевского у
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Соколов Николай Федотьевич
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
село Горки, Егорьевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно