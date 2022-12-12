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Федот Ефимович

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Место рождения

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Ефим Яковлев

Мать: не указана

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Анна Федотьевна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Село Горки, Егорьевского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1804 ст.

Дочь: Александра Федотьевна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

село Горки, Егорьевского у
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Соколов Николай Федотьевич

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

село Горки, Егорьевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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