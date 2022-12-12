Дроздов Гаврил (Гавриил) Тарасьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1828 ст.
Дата смерти08.01.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1828 ст.
Отец: Попов Тарас Тихонович
Мать: Александра Федотьевна
Бракосочетание
1851 ст.
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Твердина Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1863 ст.
Сын: Дроздов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна
Смерть
08.01.1867 ст.
Причина: от чахотки