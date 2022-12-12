Дроздов Гаврил (Гавриил) Тарасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Гаврил (Гавриил) Тарасьевич

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

23.03.1828 ст.

Дата смерти

08.01.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1828 ст.

Отец: Попов Тарас Тихонович

Мать: Александра Федотьевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1851 ст.

Жена: Дроздова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Твердина Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1863 ст.

Сын: Дроздов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
08.01.1867 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина: от чахотки
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