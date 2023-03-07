Твердина (Дроздова) Елизавета Гавриловна
Место рождения
Дата рождения11.08.1860 ст.
Дата смерти?.01.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1860 ст.
Бракосочетание
09.10.1877 ст.
Венчание в Успенской церкви г.Егорьевск. Запись в метрической книге #41. На момент венчания жениху 26 лет, невесте - 17. Учитель при сельских школах Императорского московского Воспитательного дома око... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.
Сын: Твердин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Самый старший сын
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.
Сын: Твердин Василий Степанович
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.
Сын: Твердин Александр Степанович
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1890 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии Николай Матвеев Троицкий и дочь Соборного Священника - девица Надежда Степановна Твердина
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.
Сын: Твердин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Строчилина Александра Степановна
Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Смерть
?.01.1933
Елизавета Твердина с мужем Стефаном Твердиным покоятся на бывшем кладбище у Троицкой церкви.