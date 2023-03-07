Твердина (Дроздова) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердина (Дроздова) Елизавета Гавриловна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

11.08.1860 ст.

Дата смерти

?.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1860 ст.

Отец: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Мать: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.10.1877 ст.

Муж: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчание в Успенской церкви г.Егорьевск. Запись в метрической книге #41. На момент венчания жениху 26 лет, невесте - 17. Учитель при сельских школах Императорского московского Воспитательного дома око... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.

Сын: Твердин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Самый старший сын
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.

Сын: Твердин Василий Степанович

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.

Сын: Твердин Александр Степанович

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1890 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии Николай Матвеев Троицкий и дочь Соборного Священника - девица Надежда Степановна Твердина
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.

Сын: Твердин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Строчилина Александра Степановна

Отец ребёнка: Твердин Степан Петрович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Смерть
?.01.1933
Елизавета Твердина с мужем Стефаном Твердиным покоятся на бывшем кладбище у Троицкой церкви.
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