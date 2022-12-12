Дроздова (Троицкая) Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Троицкая) Домна Михайловна

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Место рождения

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около ?.06.1833 ст.

Дата смерти

22.10.1921

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1833 ст.

Отец: Троицкий Михаил Кондратьевич

Мать: Троицкая Дарья Григорьевна

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
1851 ст.

Муж: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1860 ст.

Дочь: Твердина Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1863 ст.

Сын: Дроздов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
22.10.1921
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