Дроздова (Троицкая) Домна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.06.1833 ст.
Дата смерти22.10.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1833 ст.
Бракосочетание
1851 ст.
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич
Рождение ребёнка
11.08.1860 ст.
Дочь: Твердина Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1863 ст.
Сын: Дроздов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Дроздов Гаврил Тарасьевич
Смерть
22.10.1921