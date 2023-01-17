Троицкая (Вигилева) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1807 ст.
Дата смерти02.05.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Вигилев Григорий Григорьевич
Мать: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Василий Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий-Донебин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Дочь: Дроздова Домна Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Дочь: Волкова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Степан Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Дочь: Добротворская Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич
Сын: Троицкий Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич