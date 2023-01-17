Троицкая (Вигилева) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Вигилева) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область

Дата рождения

03.03.1807 ст.

Дата смерти

02.05.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1807 ст.

Отец: Вигилев Григорий Григорьевич

Мать: Ирина Васильевна

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Донебин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Троицкий Василий Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
04.01.1831 ст.

Сын: Троицкий-Донебин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
родился в селе Сушково, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.

Дочь: Дроздова Домна Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Волкова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1836 ст.

Сын: Троицкий Степан Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Троицкий Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Троицкий Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Троицкий Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Добротворская Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Троицкий Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Кондратьевич

Круги, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Михаил Кондратьевич

Смерть
02.05.1882 ст.
Круги, Егорьевск, Московская область
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