Добротворская (Троицкая) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добротворский Александр Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добротворский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добротворский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно