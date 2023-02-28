Добротворская (Троицкая) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворская (Троицкая) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Круги, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Троицкий Михаил Кондратьевич

Мать: Троицкая Дарья Григорьевна

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добротворский Александр Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добротворский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добротворский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Добротворский Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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