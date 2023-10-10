Донебин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.06.1827 ст.
Дата смерти03.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Донебина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна
Карповское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Аристова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1911 ст.
Круги, Егорьевск, Московская область