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Донебин Иван Михайлович

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Место рождения

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область

Дата рождения

29.06.1827 ст.

Дата смерти

03.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1827 ст.

Отец: Троицкий Михаил Кондратьевич

Мать: Троицкая Дарья Григорьевна

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Донебина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна

Карповское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Донебин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Аристова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Донебина Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донебина Параскева Петровна

Смерть
03.04.1911 ст.
Круги, Егорьевск, Московская область
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