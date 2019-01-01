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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине села Карповского, Тырновской волости, Пронского уезда Чехлове С. И., обвинявшемся в «оскорблении царской фамилии». 1905 г. // Гос. архив Российской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2111Карповское, с. каз.при прудах.258134470498Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Карповское, село бывшее государственное, дворов 162, жителей 1170, церковь православная, школа, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Карповское соло3764при прудахъ209928891181938244ТырновоЦерк. кам., цер.-пр. шк. и сел. 2 ветр. мел., 3 мел. лав., кузн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
674Карповскоесело54°18'с.ш.39°40'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625435111с Карповскоесело