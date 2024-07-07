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Донебина Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

22.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донебин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Донебина Евгения (Екатерина) Ивановна

Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович

Карповское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Донебин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.01.1862 ст.

Дочь: Аристова (Донебина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович

Круги, Егорьевск, Московская область
Архив г.о. Егорьевск, фонд №23, опись №1, дело №59, стр. 341 https://yandex.ru/archive/catalog/278e6187-92aa-45f9-801f-f9f53c906653/341
Смерть
22.03.1903 ст.
Круги, Егорьевск, Московская область
Фонд №16И, опись №1, дело №157, стр. 260

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