Донебина Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти22.03.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Донебина Евгения (Екатерина) Ивановна
Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович
Карповское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1862 ст.
Дочь: Аристова (Донебина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Донебин Иван Михайлович
Архив г.о. Егорьевск, фонд №23, опись №1, дело №59, стр. 341 https://yandex.ru/archive/catalog/278e6187-92aa-45f9-801f-f9f53c906653/341
Смерть
22.03.1903 ст.
Фонд №16И, опись №1, дело №157, стр. 260