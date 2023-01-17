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Троицкий Матвей Михайлович

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Место рождения

Круги, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

11.12.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Троицкий Михаил Кондратьевич

Мать: Троицкая Дарья Григорьевна

Круги, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Троицкий Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Троицкий Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Сын: Троицкий Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Троицкий Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Акилина Сергеевна

Смерть
11.12.1880 ст.
Причина: от горловой чахотки
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