Троицкий Матвей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти11.12.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1865 ст.
Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Троицкий Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.
Сын: Троицкий Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Троицкий Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Троицкая Акилина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1880 ст.
Причина: от горловой чахотки