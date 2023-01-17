Троицкая (Триодина) Акилина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Триодина) Акилина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Триодин Сергей Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Троицкий Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Троицкий Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Сын: Троицкий Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Троицкий Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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