Троицкая (Триодина) Акилина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Триодин Сергей Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Троицкий Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.
Сын: Троицкий Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Троицкий Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно