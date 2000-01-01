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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Вид на жительство Меркулова Петра Михайловича (он же Когтев) №2506. Зарайский уезд, Луховическая волость, с. Сушкова. 1903 год. 1 лист. С маркой, 1903г. Источни Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1303Сушково, с. вл.при безымянном ручье и пруде.21453206217Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
476. Сушково, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 430, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Сушково село1702при безыменном ручье, вп. в р. Воблу и на Зар.-Егорьевск. тр.7828431660056234Луховицы