село Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Сушково

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документ. Вид на жительство Меркулова Петра Михайловича (он же Когтев) №2506. Зарайский уезд, Луховическая волость, с. Сушкова. 1903 год. 1 лист. С маркой, 1903г. Источни Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1303Сушково, с. вл.при безымянном ручье и пруде.21453206217Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховичская волость
476. Сушково, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 430, церковь православная, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховическая волость
Сушково село1702при безыменном ручье, вп. в р. Воблу и на Зар.-Егорьевск. тр.7828431660056234Луховицы

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