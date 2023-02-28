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Вигилева Ирина Васильевна

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Место рождения

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область

Дата рождения

10.04.1785 ст.

Дата смерти

После 1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1785 ст.

Отец: Василий Никитич

Мать: Екатерина Семёновна

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
06.02.1803 ст.

Муж: Вигилев Григорий Григорьевич

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Венчаны 06.02.1803 в с. Сушково иереем Андреем Трофимовым с диаконом Петром Ивановым и причетниками.
Рождение ребёнка
10.05.1804 ст.

Дочь: Орлина Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1805 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1807 ст.

Дочь: Троицкая Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1807 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Крещена 03.03., восприемницей была того же с. помещица Евдокия Михайлова Мельгунова
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Никольский Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Никольский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1813 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
крещ. 28.01., воспр-ца того с. вдовая попадья Екатерина Симеонова;
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Успенская Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1823 ст.

Сын: Никольский Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Смерть
После 1826 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Вигилев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич

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