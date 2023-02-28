Вигилева Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1785 ст.
Дата смертиПосле 1826 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Василий Никитич
Мать: Екатерина Семёновна
Дочь: Орлина Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Дочь: Троицкая Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Сын: Никольский Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Сын: Никольский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Дочь: Успенская Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Сын: Никольский Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич
Сын: Вигилев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Вигилев Григорий Григорьевич