Орлина (Вигилева) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлина (Вигилева) Гликерия Григорьевна

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Место рождения

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область

Дата рождения

10.05.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1804 ст.

Отец: Вигилев Григорий Григорьевич

Мать: Ирина Васильевна

Троицкие Борки, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
03.10.1820 ст.

Муж: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Поручители: с. Сушково диакон [дядя жениха по отцу] Борис Иванов, г. Зарайска Ил. ц. пономарь Артемий Иванов, с. Подл. сл. дьчок Феодор Степанов
Рождение ребёнка
27.07.1822 ст.

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
крещ. 30.07., воспр. с. Борок помещица Елизавета Николаева Мелгунова
Рождение ребёнка
15.10.1824 ст.

Сын: Орлин Яков Александрович

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Крещен 19.10., воспр-к с. Борок свящ. Гр.Гр. [Вигилев] (дед новорожденного)
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Екатерина Александрован

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Орлин Николай Александрович

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Петропавлова София Александровна

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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