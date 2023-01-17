Орлина (Вигилева) Гликерия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.05.1804 ст.
Отец: Вигилев Григорий Григорьевич
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
03.10.1820 ст.
Поручители: с. Сушково диакон [дядя жениха по отцу] Борис Иванов, г. Зарайска Ил. ц. пономарь Артемий Иванов, с. Подл. сл. дьчок Феодор Степанов
Рождение ребёнка
27.07.1822 ст.
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
крещ. 30.07., воспр. с. Борок помещица Елизавета Николаева Мелгунова
Рождение ребёнка
15.10.1824 ст.
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
Крещен 19.10., воспр-к с. Борок свящ. Гр.Гр. [Вигилев] (дед новорожденного)
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Екатерина Александрован
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Орлин Николай Александрович
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Петропавлова София Александровна
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Орлин-Богородицкий Александр Петрович
Смерть
Неизвестно