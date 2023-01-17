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Дроздов Александр Гаврилович

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

26.01.1863 ст.

Дата смерти

19.02.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1863 ст.

Отец: Дроздов Гаврил Тарасьевич

Мать: Дроздова Домна Михайловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Смерть
19.02.1867 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина: от скарлатины
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