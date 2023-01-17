Дроздов Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения26.01.1863 ст.
Дата смерти19.02.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1863 ст.
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии высшего класса Тимофей Петрович Никольский и умершего пономаря Попова дочь Анна Тарасьевна ЦГА, фонд 2129 опись 1 дело 27 часть 7 (микрофильм). ... Показать все
Смерть
19.02.1867 ст.
Причина: от скарлатины