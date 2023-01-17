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Дроздов Дмитрий Тарасьевич

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.02.1824 ст.

Дата смерти

18.06.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1824 ст.

Отец: Попов Тарас Тихонович

Мать: Александра Федотьевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемник села Спасского Диакон Карп Фёдоров
Бракосочетание
23.05.1854 ст.

Жена: Дроздова Мария Ивановна

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дроздов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна

Фаустово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Восприемники: села Фаустова Троицкой церкви Священник Григорий Афанасьев Зверев и девица Надежда Александрова …….. дочь 1-го стана пристава ЦГА г. Москвы: ф.203-745-1997 стр. 289, слайд 293)
Рождение ребёнка
08.07.1859 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна

Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Запись в метрической книге села Фаустово, Бронницкого уезда (ЦГА г. Москвы, фонд 203 опись 745 дело 2053 страница 1666). Восприемники: Губернский секретарь Василий Николаевич Любимов и села Константин... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.

Сын: Дроздов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
В метрической книге о рождении дочери Марии Алексеевны Дроздовой сказано, что Алексей - мещанин г. Егорьевска Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Дроздова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Мария Ивановна

Смерть
18.06.1886 ст.
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина: от чахотки
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