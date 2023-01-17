Дроздов Дмитрий Тарасьевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1824 ст.
Дата смерти18.06.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1824 ст.
Отец: Попов Тарас Тихонович
Мать: Александра Федотьевна
Восприемник села Спасского Диакон Карп Фёдоров
Бракосочетание
23.05.1854 ст.
Жена: Дроздова Мария Ивановна
Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дроздов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна
Фаустово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Восприемники: села Фаустова Троицкой церкви Священник Григорий Афанасьев Зверев и девица Надежда Александрова …….. дочь 1-го стана пристава ЦГА г. Москвы: ф.203-745-1997 стр. 289, слайд 293)
Рождение ребёнка
08.07.1859 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна
Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Запись в метрической книге села Фаустово, Бронницкого уезда (ЦГА г. Москвы, фонд 203 опись 745 дело 2053 страница 1666). Восприемники: Губернский секретарь Василий Николаевич Любимов и села Константин... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.
Сын: Дроздов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна
Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
В метрической книге о рождении дочери Марии Алексеевны Дроздовой сказано, что Алексей - мещанин г. Егорьевска Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Дроздова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дроздова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Мария Ивановна
Смерть
18.06.1886 ст.
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина: от чахотки