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Дроздов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния

Дата рождения

11.02.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1867 ст.

Отец: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Мать: Дроздова Мария Ивановна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
В метрической книге о рождении дочери Марии Алексеевны Дроздовой сказано, что Алексей - мещанин г. Егорьевска Рязанской губернии
Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчание в церкви Александра Невского. Центральный государственный архив Московской области. Фонд 16 опись 1 дело 208 стр. 176
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Дочь: Шторова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Родилась в деревне Барановская, Воскресенского района. ЦГА г. Москвы. Фонд 203 опись 280 дело 4432
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.

Сын: Дроздов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4792/ стр. 115 Запись в метрической книге села Воскресенское, Коломенского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1919

Сын: Дроздов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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