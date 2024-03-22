Дроздов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1867 ст.
В метрической книге о рождении дочери Марии Алексеевны Дроздовой сказано, что Алексей - мещанин г. Егорьевска Рязанской губернии
Бракосочетание
04.02.1911
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчание в церкви Александра Невского. Центральный государственный архив Московской области. Фонд 16 опись 1 дело 208 стр. 176
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.
Сын: Дроздов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Дочь: Шторова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна
Родилась в деревне Барановская, Воскресенского района. ЦГА г. Москвы. Фонд 203 опись 280 дело 4432
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.
Сын: Дроздов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна
Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4792/ стр. 115 Запись в метрической книге села Воскресенское, Коломенского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1919
Мать ребёнка: Дроздова Пелагея Фёдоровна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно