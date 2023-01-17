Шторова (Дроздова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шторова (Дроздова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

31.05.1913 ст.

Дата смерти

12.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913 ст.

Отец: Дроздов Алексей Дмитриевич

Мать: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Родилась в деревне Барановская, Воскресенского района. ЦГА г. Москвы. Фонд 203 опись 280 дело 4432
Бракосочетание
23.05.1934

Муж: Шторов Леонид Иванович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1936

Дочь: Соболевская Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Шторов Леонид Иванович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1941

Дочь: Мартынова Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Шторов Леонид Иванович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.10.1978
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: хроническая неспецифическая пневмония
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