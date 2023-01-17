Шторова (Дроздова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1913 ст.
Дата смерти12.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913 ст.
Родилась в деревне Барановская, Воскресенского района. ЦГА г. Москвы. Фонд 203 опись 280 дело 4432
Бракосочетание
23.05.1934
Рождение ребёнка
20.08.1936
Дочь: Соболевская Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Шторов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1941
Дочь: Мартынова Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Шторов Леонид Иванович
Смерть
12.10.1978
Причина смерти: хроническая неспецифическая пневмония