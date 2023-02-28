Дроздова (Балашова) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Балашова) Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.05.1879 ст.

Дата смерти

07.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Смерть
07.03.1845
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Пелагея Фёдоровна умерла около 1943 года. Жила в районе деревни Лопатино. Работала телефонисткой. Актовая запись о смерти номер 29 от 08.03.1945г. Причина смерти: паралич сердца.
Рождение
05.05.1879 ст.

Отец: Балашев Фёдор Семёнович

Мать: Балашева Пелагея Демьяновна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Крещена была 06.05.22 в Воскресенской церкви села Ашитково. Восприемниками были: того же села крестьянин Терентий Демьянович и девица Анна Фёдоровна. Отец Пелагеи Фёдоровны и она сама были Бронницкими... Показать все
Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Дроздов Алексей Дмитриевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчание в церкви Александра Невского. Центральный государственный архив Московской области. Фонд 16 опись 1 дело 208 стр. 176
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Дмитриевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Дочь: Шторова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Дмитриевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Родилась в деревне Барановская, Воскресенского района. ЦГА г. Москвы. Фонд 203 опись 280 дело 4432
Рождение ребёнка
14.11.1916

Сын: Дроздов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Дмитриевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1919

Сын: Дроздов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Дмитриевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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