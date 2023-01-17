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Балашев Фёдор Семёнович

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Балашов Семён Иванович

Мать: Балашова Агафья Акинфеевна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1879 ст.

Дочь: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Балашева Пелагея Демьяновна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Крещена была 06.05.22 в Воскресенской церкви села Ашитково. Восприемниками были: того же села крестьянин Терентий Демьянович и девица Анна Фёдоровна. Отец Пелагеи Фёдоровны и она сама были Бронницкими... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Дочь: Агрипина Фёдоровна

Мать ребёнка: Балашева Пелагея Демьяновна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1887 ст.

Сын: Балашов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Балашева Пелагея Демьяновна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
села Ашитково крестьянин Алексей Фёдорович Балашов и того же села крестьянская девица Мария Платонова Балашова ЦГА г. Москвы ф. 203-780-273 стр. 292
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.

Сын: Балашов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Балашева Пелагея Демьяновна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Восприемники: крестьянин Платон Фёдоров Балашов и того же села купеческая девица Мария Платонова Балашова. ЦГА г. Москвы ф. 203-780-292 стр. 288
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашева Пелагея Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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