Балашева Пелагея Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Демьян Фёдорович
Мать: Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
05.05.1879 ст.
Дочь: Дроздова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Балашев Фёдор Семёнович
Крещена была 06.05.22 в Воскресенской церкви села Ашитково. Восприемниками были: того же села крестьянин Терентий Демьянович и девица Анна Фёдоровна. Отец Пелагеи Фёдоровны и она сама были Бронницкими... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Дочь: Агрипина Фёдоровна
Отец ребёнка: Балашев Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
22.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Балашев Фёдор Семёнович
села Ашитково крестьянин Алексей Фёдорович Балашов и того же села крестьянская девица Мария Платонова Балашова ЦГА г. Москвы ф. 203-780-273 стр. 292
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.
Сын: Балашов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Балашев Фёдор Семёнович
Восприемники: крестьянин Платон Фёдоров Балашов и того же села купеческая девица Мария Платонова Балашова. ЦГА г. Москвы ф. 203-780-292 стр. 288
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно