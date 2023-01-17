Агафья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Трофимовна

Агафья Трофимовна

avatar

Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Балашева Пелагея Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Терентий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Надежда Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Фёдорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close