Агафья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Григорий Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Балашева Пелагея Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1849 ст.
Дочь: Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Терентий Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Надежда Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьян Фёдорович
Смерть
Неизвестно