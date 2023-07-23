Евдокия Ефтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Павел Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно