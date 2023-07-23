Евдокия Ефтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ефтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Павел Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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